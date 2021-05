Dla nich reforma OFE oznacza zakręcenie kurka z pieniędzmi. Zarobili w 2020 roku 345 mln zł

Jolanta 32 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

OFE jest od 1999. Przez prawie 22 lata fundusze - osoby prawne zarobiły lekko licząc 6,5 mld zł (założona średnia 300mln rocznie). Do tego trzeba doliczyć możliwe zyski ich gospodarczych partnerów transakcyjnych. Założono 5-10 mld zł. Jeszcze na dokładkę osobiste przychody rad nadzorczych, zarządów, dyrektorów i kierowników. Większość z nich wybrana z określonego klucza przynależności plemiennej, politycznej, rodzinnej. Część z nich to nawet nie obywatele Polski. Na to poszło być może 20-30mld. Razem Polska straciła może 50 mld albo i więcej. Wszystko to za polskie pieniądze z ZUS, bo same fundusze wniosły bardzo niewiele własnego kapitału, a tym mniej kapitału z zagranicy. Za świadomym działaniem rządzących od 1997 staliśmy ofiarą finansiery. Taki przedsmak 447. Nadal te pieniądze nie są nasze ani ZUSu.