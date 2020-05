rynek spożywczy 52 minuty temu

Do współpracy z Biedronką zgłosiło się ok. 800 regionalnych producentów

Do współpracy z Biedronką zgłosiło się ok. 800 regionalnych producentów, podała sieć. Wnioski są analizowane, a kolejne nowe propozycje od lokalnych producentów trafiają do oferty sieci. Akcję "Czas na wspieranie małych producentów" Biedronka ogłosiła w połowie kwietnia.

