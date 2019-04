forex 1 godzinę temu

Dolar nieco tańszy, euro wciąż blisko 4,30 zł, RPP bez wpływu na kursy

Rano złoty pozostaje stabilny w relacji do euro, jednocześnie osłabiając się do dolara i szwajcarskiego franka. O godzinie 08:36 za wspólną walutę trzeba było zapłacić 4,2962 zł, kurs USD/PLN cofnął się o 0,7 gr do 3,8285 zł, a CHF/PLN o 0,9 gr do 3,8350 zł. Poranne spadki tych dwóch ostatnich par są pokłosiem osłabienia dolara i franka na rynkach globalnych, w tym przede wszystkim korekcyjnych wzrostów EUR/USD i EUR/CHF, co prowokuje analogiczną realizację zysków na polskich parach.