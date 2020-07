Dom Development: Euro Styl uruchomił sprzedaż 124 mieszkań w Gdańsku

"W ramach nowej oferty Euro Styl wprowadza do sprzedaży 124 mieszkania (od 2 do 4 pokoi) o zróżnicowanym metrażu - od 39 m2 do 85 m2 Ceny lokali sięgają poziomu od 264 tys. zł do blisko 568 tys. zł. W hali garażowej będzie się mieścić 125 miejsc postojowych. Dodatkowo w ramach inwestycji przewidziano także naziemne stanowiska parkingowe. W budynkach znajdą się również 124 komórki lokatorskie" - czytamy w komunikacie.