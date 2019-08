Dom Development miał 31,06 mln zł zysku netto, 38,16 mln zł zysku EBIT w II kw.

"W I połowie 2019 roku grupa rozpoznała przychody ze sprzedaży na poziomie 766 841 tys. zł, tj. o 20% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze zwiększenia o 15% w porównaniu do I półrocza 2018 roku liczby lokali przekazanych klientom grupy" - czytamy w raporcie.

Zarówno zysk brutto ze sprzedaży, jak i wskaźnik "EBITDA/przychody ze sprzedaży" w I półroczu 2019 roku wzrosły o 25% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Wyższa dynamika zysku brutto w porównaniu do przychodów ze sprzedaży oznacza wzrost marży brutto ze sprzedaży z poziomu 28% do 29,3%, podano także.