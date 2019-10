Drago Entertainment chce pozyskać blisko 1,6 mln zł z kampanii crowdfundingowej

"Minimalna kwota poszukiwanego finansowania to 0,8 mln zł, co pozwoli na częściową realizację naszych celów. Przy osiągnięciu kwoty minimum sfinansujemy nowy model funkcjonowania spółki oraz będziemy chcieli zainwestować środki w rozwój naszego zespołu deweloperskiego. Jeśli osiągniemy próg 1,2 mln zł, zwiększymy liczbę portów produkowanych tytułów, rozbudujemy własny dział testowania oraz weźmiemy udział w targach krajowych i zagranicznych, przez co zwiększymy rozpoznawalności marki Drago" - dodała Tynor.