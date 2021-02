Duży bank przystępuje do ugody z frankowiczami. Na razie w ramach pilotażu

Z informacji przekazanych PAP Biznes wynika, że PKO BP jest w trakcie pilotażu, w ramach którego planuje przystąpić do ugody z grupą kilkudziesięciu frankowiczów.

PKO BP zawarł już w sądzie z klientem pierwszą, pilotażową ugodę, dotyczącą kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich. Po zakończeniu pilotażu decyzję w sprawie ugód mają podjąć akcjonariusze banku.

Pod koniec 2020 roku KNF zaproponował bankom, by przedstawiły klientom warunki ugód. KNF chciała, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby realną alternatywą do ścieżki sądowej.