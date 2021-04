Duży bank sprzedaje nieruchomość. Za ponad 13 mln zł

Jak wynika z ogłoszenia sprzedaży, nieruchomość znajduje się w dawnej dzielnicy żydowskiej Kazimierz. To budynek biurowo-usługowy z trzema kondygnacjami naziemnymi i jedną podziemną. Na działce o powierzchni 2150 m. kw. znajduje się wewnętrzny dziedziniec z osobnym wjazdem.

Co stanie się z odziałem banku? Rzecznik mBanku zapytany przez ISBnews, czy transakcja to część planu redukcji oddziałów, zaprzeczył. Bank zamierza sprzedać budynek, zaś oddział dla klientów korporacyjnych, który obecnie tam funkcjonuje, zmieni lokalizację.

- To optymalizacja naszego portfela nieruchomości, a nie optymalizacja sieci – powiedział Krzysztof Olszewski, rzecznik mBanku.

Oczekiwana cena to 13,5 mln zł. Do dalszego postępowania mają zostać skierowane oferty z najwyższymi cenami. Oferty z ceną przyjmowane będą do końca kwietnia.