Dworczyk: Ponad 669 tys. seniorów 80+ zarejestrowało się do szczepień

"Jeżeli producenci będą się wywiązywać bardziej rzetelnie z harmonogramu dostaw, który sami przedstawiają, to wtedy proces powinien przebiegać dalej w sposób niezaburzony [...] Do dzisiaj za pośrednictwem trzech kanałów zarejestrowało się ponad 669 tys. seniorów powyżej 80. roku życia" - powiedział Dworczyk podczas konferencji prasowej.

Zapowiedział, że zmiany harmonogramu znajd znajdą się w rozporządzeniu. Natomiast osoby, które posiadają choroby współistniejące, będą mogły zwrócić się do swojego lekarza po skierowanie i uzyskania szczepienia wcześniej niż wynikałoby to z przynależności do określonej grupy wiekowej.