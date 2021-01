Dworczyk: Przy rejestracji szczepionki AstryZeneki w I, szansa na dostawy w II

"To, co jest w jakiś sposób dające nadzieję na poprawę sytuacji, jeżeli chodzi o dostęp do szczepionek, to informacje z EMA, czyli Europejskiej Agencji Leków. Wczoraj [...] na spotkaniu z szefami, z liderami Unii Europejskiej była o tym mowa. Pan premier Mateusz Morawiecki o tym rozmawiał, że jest poważana szansa do końca stycznia na zarejestrowanie kolejnej szczepionki czyli firmy AstraZeneca. I jeszcze w lutym jest szansa na zwiększenie o dostawy Astry Zeneki tej puli szczepionek, która będzie przysługiwała w Polsce" - powiedział Dworczyk podczas konferencji prasowej.