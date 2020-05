e-Kiosk: Sprzedaż e-wydań gazet wzrosła o 40% m/m, e-booków - 41% m/m w marcu

"Tak duże wzrosty to efekt epidemii. Większość z nas z oczywistych względów pozostaje w domach, a to sprzyja zainteresowaniu zakupami zdalnymi. Widzimy dynamiczny wzrost przychodów oraz liczby odwiedzających nasze serwisy internetowe. Także wydawcy z dużo większą intensywnością wprowadzają swoje tytuły do naszej dystrybucji" - powiedział prezes e-Kiosku Łukasz Piela, cytowany w komunikacie.