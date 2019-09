E.Leclerc Polska pracuje nad formułą e-zakupów optymalną dla wszystkich sklepów

"Jest duże zainteresowanie klientów [sklepem internetowym] i duże zapotrzebowanie. Jeśli chodzi o nasze sklepy, to stanowi ok. 3% całego obrotu. Poszukujemy formatu, który by lepiej odpowiadał na to zapotrzebowanie" - powiedziała szef komunikacji Edyta Tkaczyk podczas V Targów Produktów E.Leclerc.