EBC podwyższył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2019 r., obniżył na 2020 r.

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego dla strefy euro na 2019 rok do 1,2% z 1,1% oczekiwanych we wrześniu br., obniżył prognozę wzrostu PKB strefy euro na 2020 r. do 1,1% z 1,2% i jednocześnie podtrzymał prognozę 1,4% wzrostu na 2021 rok. EBC prognozuje na tym poziomie (1,4%) także wzrost w 2022 roku, poinformowała prezes EBC Christine Lagarde.