EBI: 41% Polaków uważa, że zmiana klimatu ma charakter nieodwracalny

"Ogólnie rzecz biorąc, wyniki ankiety potwierdzają, że wśród Polaków panuje powszechna obawa związana ze zmianą klimatu - aż 86% respondentów zauważa wpływ tego zjawiska na swoje życie codzienne, a ponad połowa (51%) zalicza 'zmianę klimatu' do najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi staje polskie społeczeństwo. Należy jednak zaznaczyć, że kwestia ta była podnoszona znacznie rzadziej niż 'problemy z dostępem do opieki i świadczeń zdrowotnych', które są największym zmartwieniem dla 74% ankietowanych. 'Zmiana klimatu' jest zaliczana do największych wyzwań także w innych częściach świata, chociaż w różnym stopniu: aż 73% Chińczyków uważa, że zjawisko to jest największym problemem, przed jakim stoi tamtejsze społeczeństwo. Opinię tę podziela znacznie mniej Europejczyków (47%) i Amerykanów (39%), dla których 'zmiana klimatu' plasuje się na drugim miejscu po 'problemach z dostępem do opieki i świadczeń zdrowotnych'" - czytamy w komunikacie.