EBI: Szczecin otrzyma do 85 mln zł kredytu na budowę, remont 250 tanich mieszkań

Szczecin - jako drugie miasto w Polsce - otrzyma kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie miejskiego planu rozwoju sektora taniego mieszkalnictwa oraz na działania rewitalizacyjne z tym związane, podał bank. EBI zobowiązał się do udzielenia dwóm towarzystwom budownictwa społecznego należącym do Szczecina kredytu w wysokości do 85 mln zł (ok. 20 mln euro) na budowę i remont 250 tanich mieszkań (169 nowych i 81 wyremontowanych) oraz powiązanych z nimi podziemnych miejsc parkingowych.