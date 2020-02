EBI udzielił SM Mlekpol 50 mln euro kredytu na rozbudowę zakładów w Grajewie

"To nasz drugi kredyt dla Mlekpolu i trzeci dla spółdzielni mleczarskiej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspieraniu rzetelnie przygotowanych planów inwestycyjnych w sektorze rolnictwa i przetwórstwa spożywczego będziemy mogli pomóc Polsce we wzmocnieniu kluczowego sektora gospodarki, zwiększeniu długofalowej konkurencyjności oraz osiągnięciu zrównoważonego rozwoju terytorialnego. Operacja jest również znakomitym przykładem wsparcia udzielanego przez EBI małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce, które mają wiarygodne plany rozwoju" - powiedziała wiceprezes EBI Lilana Pawłowa, cytowana w komunikacie.

"Nasza spółdzielnia mleczarska przykłada ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju, a konieczność ochrony środowiska stała się dla nas istotnym czynnikiem pobudzającym rozwój innowacyjności. Dzięki wsparciu i środkom EBI będziemy mogli wprowadzić nowe, bardziej efektywne rozwiązania w zakresie produkcji i ochrony środowiska. Przełoży się to na obniżenie ekologicznych kosztów zewnętrznych i zwiększenie efektywności energetycznej. Mamy również nadzieję, że dzięki współpracy z EBI i poszerzeniu oferty przetworów mlecznych będziemy mogli przyczynić się do zwiększenia obrotu handlowego i tworzenia nowych możliwości rozwoju dla sektora rolnego" - powiedział prezes SM Mlekpol Edmund Borawski, cytowany w komunikacie.