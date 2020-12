Ebury: Wyprzedaż dolara przyspieszyła, ale uwaga skupia się na funcie

Miniony tydzień przyniósł kontynuację bezlitosnej wyprzedaży dolara amerykańskiego. Walucie nie pomogły też słabe dane z rynku pracy. Listopadowy raport non-farm payrolls nie miał pozytywnego wydźwięku - zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych okazała się wyraźnie niższa od oczekiwań. Co prawda stopa bezrobocia spadła o 0,2 p.p. (do 6,7%), czyli mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami, jednak zmiana ta była związana w znacznej mierze ze spadkiem stopy partycypacji. Oznacza to, że mieliśmy do czynienia ze ,,złym" rodzajem spadku stopy bezrobocia. Raport ten okazał się zbieżny z poprzedzającymi go danymi o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych z kilku tygodni i wskazuje na spowolnienie wychodzenia rynku pracy z kryzysu.