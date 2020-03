ECC Games ma umowę z Nissanem na korzystanie ze znaku towarowego

W grudniu 2019 roku producent podpisał umowę ze znanym wydawcą gier komputerowych należącym do koncernu Digital Bros - 505 Games. ECC Games zakłada, że dzięki współpracy z globalnym wydawcą, przy jednoczesnym wsparciu marketingowym ze strony PlayWay-a, Drift21 dotrze do szerszej grupy odbiorców, co może przełożyć się na wyniki sprzedaży produkcji. W ocenie zarządu, o ostatecznym sukcesie gry zadecyduje w dużej mierze poziom jej realizmu. Aby temu sprostać, we wrześniu ubiegłego roku spółka nawiązała współpracę z firmą Ecumaster, która wesprze działania w zakresie tuningu samochodów dostępnych w projekcie, podano także.