EKG: Przed efektami spowolnienia gospodarkę obronią inwestycje, nie konsumpcja

"Trzeba się zastanowić, czy budować wzrost gospodarczy na konsumpcji, czy na inwestycjach. Dziś wygląda to dobrze na korzyść inwestycji, ale nie wiemy, co będzie w kolejnych latach. Nie możemy przedobrzyć ze stymulacją w latach dobrej koniunktury, by nie płacić potem wysokiej ceny, np. w kosztach obsługi zadłużenia w latach chudych" - wskazał Wojciechowski.

"Nawet dalsza obniżka stop procentowych nie byłaby w stanie ich zachęcić do inwestycji. Niestety, stymulowanie gospodarki nie następują w tych miejscach, w których robić się to powinno. Trudno więc dziwić się zachowawczemu podejściu przedsiębiorców" - stwierdziła Graczyk.

"Polscy przedsiębiorcy po prostu nie ufają państwu, nie wierzą w kierunek, w którym idzie rząd. Jeśli państwo chce wyciągnąć, co się da z gospodarki, to musi także pomyśleć o rynku pracy. Dziś przecież brakuje w Polsce rak do pracy, a rząd nie wykorzystuje swoich możliwości, by to zmienić. A ma takie instrumenty choćby w postaci funduszu pracy, na który łożymy wszyscy" - wskazał Malinowski.