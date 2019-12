Elemental Holding ma 2 umowy z FEZ FIZAN ws. akwizycji zagranicznych

"Pierwsza z umów dotyczy wspólnej inwestycji emitenta i funduszu w spółkę prawa amerykańskiego PGM of Texas LLC, poprzez spółkę celową pod nazwą Elemental USA Inc. (dalej jako SPV), utworzoną w tym celu przez FINEX SICAV SIF S.A. - Private Equity VII, w 100% zależną od emitenta, w której to w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego FINEX obejmie łącznie 51% akcji, a 49% akcji zostanie objętych przez fundusz" - czytamy w komunikacie.