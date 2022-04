Elon Musk chce zrobić porządki w Twitterze. Wynagrodzenia 11 osób ściąłby do zera

22222 41 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

jakby tak ściąć wynagrodzenie wszystkich rad nadzorczych w Polsce, zarówno firm państwowych jak i prywatnych, to by na 600+ starczyło i na Ukraińców :) I unia mogła by nas ze swoją jałmużną w 4d pocałować...