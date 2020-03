Emilewicz: Będą kolejne prace legislacyjne nad rozwiązaniami dla przedsiębiorców

"Ta ustawa, która będzie jutro [tj. w piątek] przedmiotem głosowania w Sejmie - to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo" - powiedziała Emilewicz w trakcie czatu live z użytkownikami Facebooka.

Odnosząc się do propozycji użytkowników, np. dotyczących zmian w podatku VAT powiedziała: "takie pomysły będziemy się starali rozważyć przy kolejnych pracach legislacyjnych".

"Mówiąc o kolejnych, nie mam na myśli za miesiąc czy dwa, tylko to będzie pewnie przyszły tydzień i kolejny" - doprecyzowała.

Propozycje zawarte w Tarczy Antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o min. 50%; dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm - kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania.