Emilewicz: KSRM przyjął projekt dot. rekompensat dla firm energochłonnych

"Z naszych szacunków wynika, że ten projekt może dotyczyć około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych, takich jak: chemiczna, hutnicza czy papiernicza. Pozwoli to utrzymać ich pozycję w konkurencji z zagranicą oraz zabezpieczyć ok. 1,3 mln miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach oraz u ich kooperantów. Jednocześnie chciałabym zauważyć, że prace nad tą ustawą trwały ponad dwa lata" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

"Jeżeli chodzi o środki finansowania tej ustawy, to zgodnie z już znowelizowaną dyrektywą ETS rekompensaty można finansować z przychodów ze sprzedaży aukcyjnej uprawnień do emisji. W Polsce w 2018 r. dochody z aukcji wyniosły ok. 5 mld zł, a w tym roku szacujemy, że może to być 8-9 mld zł" - dodała Emilewicz.