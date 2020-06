Emilewicz podtrzymuje prognozę stopy bezrobocia na poziomie 7-8% na koniec roku

"To oznacza, że instrumenty tarczy działają, że pracodawcy utrzymują miejsca pracy. Nawet jeśli [pracodawcy] redukują czas pracy , to jednak utrzymują pracowników w zakładach" - dodała.

Jej zdaniem, jest to pozytywny sygnał dla gospodarki.

"Jeśli gospodarka się budzi - a widzimy to w poziomie konsumpcji, poziomie produktywności, widzimy to nie tylko w odczytach polskich, ale dziś bardzo dobre informacje z Niemiec z Francji [...] - to oznacza, że za chwilę ci pracownicy będą potrzebni" - stwierdziła wicepremier.