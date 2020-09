Emilewicz: Polska prezydencja w V4 skupi się na powrocie UE na ścieżkę wzrostu

Ministrowie gospodarki V4 przyjęli wspólny komunikat dotyczący współpracy gospodarczej, która ma na celu przywrócenie Europy na ścieżkę wzrostu. Wskazali na rolę Jednolitego Rynku, wzywając jednocześnie Komisję Europejską do przeciwdziałania wszelkim formom protekcjonizmu wewnętrznego w obrocie towarami i usługami.

Podkreślając potrzebę ambitnej polityki handlowej - w tym niezbędną reformę WTO - wskazano na konieczność dywersyfikacji łańcuchów dostaw i produkcji przemysłowej, niezbędną dla osiągnięcia autonomii strategicznej UE. Uczestnicy spotkania nawiązali przy tym do tzw. Deklaracji Warszawskiej na rzecz współpracy w zagadnieniach cyfrowych, ogłoszonej przez premierów Grupy Wyszehradzkiej 28 marca 2017 roku, zapowiadając wzmożoną współpracę w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji i centrów innowacji, podano w komunikacie.

Przywrócenie konkurencyjności europejskiemu przemysłowi w warunkach jednoczesnej globalnej konkurencji i transformacji energetycznej - to jeden z głównych celów strategii UE w usuwaniu skutków pandemii w gospodarce.

Polska widzi szanse wzmocnienia ekonomicznego w związku ze zmianami w strukturze łańcuchów dostaw. Chcemy także wykorzystać potencjał Europy Środkowej do przejęcia części zaawansowanej produkcji ulokowanej dotychczas poza granicami UE, podkreślono.

Chodzi o zapewnienie UE zdolności do samodzielnego działania i zapewnienia podstawowych potrzeb swoich obywateli oraz warunków rozwoju gospodarczego. Ma się to odbywać w oparciu o zasoby własne w strategicznych dziedzinach, przy jednoczesnym utrzymaniu ambitnej polityki handlowej. Służyć temu ma także wzmocnienie wewnętrznej współpracy europejskiej, między innymi w formule Important Projects of Common European Interest (IPCEI).