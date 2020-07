Emilewicz: Rząd planuje 'szybką scieżkę' dla inwestorów VIP z zagranicy

"To ma być szybka ścieżka obsługi dla inwestorów od pewnego poziomu inwestycji. Wiemy, że wielkoskalowe inwestycje wymagają nie tylko uzyskiwania szeregu pozwoleń. Jeżeli są to inwestycje zagraniczne to dodatkową przeszkodą na początku często są język i brak znajomości architektury systemu administracyjnego w Polsce" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom po konferencji na temat amerykańskich inwestycji w Polsce.