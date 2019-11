Emilewicz: Wzrost PKB przekroczy 4% w całym 2019 r.

"Na cały 2019 r. przewidujemy wzrost na poziomie powyżej 4%, co jest zgodne z ocenami największych instytucji międzynarodowych. W przypadku 2020 r. myślę, że możemy mówić o wzroście takim, jaki zakłada projekt ustawy budżetowej, czyli ok. 3,7%. Ostatnie prognozy OECD mówią o wzroście na poziomie 3,8% w 2020 roku" - powiedziała ISBnews Emilewicz.

"W piątek GUS opublikuje ostateczne dane dotyczące wzrostu PKB za III kw. We wstępnym szacunku Urząd poinformował, że wzrost ten wyniesie 3,9% r/r i choć jest on nieznacznie niższy od zakładanych 4% na 2019 r., to w całym roku poziom PKB powinien przekroczyć tę wartość" - dodała minister.