Emitel otworzył w Krakowie zmodernizowane Centrum Zarządzania Siecią

"Wysoka jakość usług i niezawodność to nasz najwyższych priorytet. Dlatego oprócz realizowanych w skali całego kraju inwestycji rozwojowych nie zapominamy również o modernizacji istniejącej infrastruktury, w tym tak kluczowych obiektów jak centrum nadzoru. W naszych działaniach szczególną wagę przywiązujemy do zrównoważonego rozwoju i staramy się kreować wartość dodaną dla otoczenia. Po przeprowadzonej modernizacji, podświetlona wieża na Krzemionkach uatrakcyjni jeszcze bardziej krajobraz Krakowa" - dodał Kozłowski.

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat, dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.