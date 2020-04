energetyka 1 godzinę temu

Enea Operator przyłączyła ponad 5,5 tys. źródeł OZE w I kw. 2020 r.

Enea Operator przyłączyła do swojej sieci ponad 5,5 tys. źródeł odnawialnych, łącznie z mikroinstalacjami, w I kwartale 2020 roku, podała spółka. W analogicznym okresie 2019 roku było ich nieco ponad tysiąc. Moc zainstalowanych w tym roku źródeł to prawie 177 MW, co jest niemal siedmiokrotnością mocy z I kwartału 2019 roku.