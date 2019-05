Energa: Elektrownia w Ostrołęce modernizuje wentylatory powietrza

Pracujące obecnie wentylatory podmuchu działają od początku istnienia ostrołęckiej elektrowni. Są to wentylatory typu osiowego. Ich głównym zadaniem jest tłoczenie powietrza do kotła, co umożliwia proces spalania węgla w komorze paleniskowej kotła. Aby procesy zachodziły prawidłowo, po półwieczu eksploatacji, potrzebna jest modernizacja większości urządzeń napowietrzających. W czasie remontu bloku wymieniono wentylatory w kotle nr 2. Wykonawcą prac jest spółka Energa Serwis.