Energa ma list intencyjny z Pocztą Polską ws. elektromobilności

Energa ma pomóc Poczcie w zapewnieniu infrastruktury do aut o napędzie elektrycznym wraz z niezbędnymi do ich ładowania urządzeniami oraz systemem zarządzającym. Spółka energetyczna systematycznie rozbudowuje swoją sieć ładowania tego typu pojazdów. Do końca 2019 roku Grupa Energa będzie miała łącznie 54 stacje, a do 2022 roku - co najmniej 100. Będą one ulokowane m.in. przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz w większości dużych miast leżących na terenie działalności grupy. Część spośród nich będzie stacjami szybkiego ładowania, umożliwiającymi naładowanie pojazdu do poziomu 80% w ciągu 30 min. Koordynatorem działań w zakresie elektromobilności w Grupie jest Energa Obrót.