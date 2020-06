Energa miała 113 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"Grupa Energa osiągnęła dobre wyniki finansowe pomimo faktu, że w I kwartale br. widoczny był wpływ pandemii COVID-19 w Polsce. W krótkim czasie doprowadziła ona m.in. do spadku zapotrzebowania na energię elektryczną czy zakłóceń w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Grupa szacuje, że w związku z wpływem koronawirusa na działalność koncernu wynik EBITDA w I kw. br. zmniejszył się o ok. 27 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W I kwartale br. ok. 57% energii wygenerowanej w aktywach grupy pochodziło z OZE, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku było to ok. 44%.

W pierwszych trzech miesiącach br. podłączono do sieci dystrybucyjnej 14,6 tys. nowych odbiorców - zmiana o 2,2 tys. r/r (wzrost o 18%) - a także nowe odnawialne źródła energii o łącznej mocy 115 MW w stosunku do 24 MW w porównywalnym okresie 2019 roku (wzrost o 421%). W tej liczbie znalazło się blisko 7 tys. nowych mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 47 MW (zmiany odpowiednio o 265% i o 283% w stosunku do I kwartału ub.r). Łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych na koniec pierwszego kwartału 2020 r. do sieci Energi Operatora sięgnęła 35 tys., a ich moc 245 MW.