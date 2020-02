Energa: Wydano polecenia zawieszenia prac przy budowie Ostrołęki C

- przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, realizującą budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, generalnemu wykonawcy Kontraktu Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW z dnia 12 lipca 2018 r. polecenia zawieszenia wykonywania całości prac związanych z kontraktem, z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku;