Enter Air miał 77,04 mln zł straty netto, 2,07 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020r.

"Pierwszy kwartał 2020 r. pod względem operacyjnym był bardzo dobry dla spółki. Pomimo wybuchu pandemii Covid-19 i drastycznego ograniczenia liczby operacji od połowy marca, w I kw. zwiększyliśmy liczbę lotów i przychody. Wynik netto przeliczony na złotówki dla celów raportowania był jednak pod istotnym, niekorzystnym wpływem różnic kursowych spowodowanych osłabieniem złotego do dolara na koniec marca. Wpływ kursów walutowych jest czysto księgowy i jeśli obecny kurs dolara utrzyma się na koniec bieżącego kwartału, to niekorzystne wyniki będą odwrócone na plus. Jest to niedoskonałość płynąca jedynie z zasad raportowania zgodnie z MSR" - powiedział członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.