Esotiq & Henderson miało 1,52 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

"W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2019 r. emitent uzyskał przychody ze sprzedaży w kwocie 132,6 mln zł, co oznacza, że były one wyższe o 17,6% w relacji do odpowiedniego okresu roku ubiegłego, a zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 79,2 mln zł, rosnąc o 12%" - czytamy w raporcie.