Euro i frank najtańsze od 2 miesięcy, złoty może jeszcze się umocnić

Procentowo najwięcej rano tracił, słabnący na całym świecie, amerykański dolar. Kurs USD/PLN spadał o ponad 0,5 proc., co przekładało się na 2,1 gr spadku do 4,11 zł.

Poranne umocnienie złotego to reakcja na poprawę nastrojów na rynkach globalnych, połączone z osłabieniem dolara. Polska waluta, podobnie jak inne waluty krajów zaliczanych do emerging markets, systematycznie umacnia się jednak już od ponad tygodnia. Ma to miejsce wbrew publikowanym w ostatnim tygodniu bardzo słabym danymi o produkcji przemysłowej, zatrudnieniu i sprzedaży detalicznej w Polsce, ale koreluje z obserwowanym na rynku terminowym, zmniejszającym się prawdopodobieństwem obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeszcze dwa tygodnie wcześniej rynek wyceniał cięcie stóp procentowych w Polsce do zera. Obecnie balansuje na granicy jednej obniżki.