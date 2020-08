Eurocash liczy na kilkuprocent. wzrosty r/r w hurcie, stabilną sprzedaż w detalu

"Co do przewidywań na przyszłość - komunikujemy już od kilku kwartałów jeden trend, który ma potwierdzenie w II kw. i sądzę, że będzie miał w kolejnych - pewnego rodzaju stabilność zarówno po stronie hurtu, jak i po stronie detalu. Po stronie hurtu [...] w IV kw. powinniśmy kontynuować kilkuprocentowe wzrosty, a także po stronie detalu mamy stabilność. Warto przy tym pamiętać, że hurt odpowiada za ok. 20 mld zł z ok. 25 mld zł naszej rocznej sprzedaży, a detal za ok. 5 mld zł" - powiedział Owczarek w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że to, co jest ważne również dla całej grupy, to to, iż pomimo pandemii grupa utrzymuje taki sam cykl konwersji gotówki - ok. 25 dni, co daje stabilność finansową.