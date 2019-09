Eurocash: Udział sklepy małoformatowych w sprzedaży wina wzrósł do 36%

"Możemy powiedzieć, że zrewolucjonizowaliśmy rynek wina w Polsce. W 2012 r. udział sklepów małoformatowych w sprzedaży wina wynosił 25%. Od debiutu Faktorii Win wzrósł aż do 36%. Ostatnie lata pokazują również, że sklepy tego formatu notowały najwyższą dynamikę sprzedaży wina. W latach 2016-2018 było to blisko 15% rocznie, wobec nieco ponad 3% wzrostu, jaki notowały dyskonty. I choć nadal statystyczny Polak wypija zaledwie cztery litry wina rocznie, podczas gdy nasi sąsiedzi Niemcy aż 38 litrów, a Czesi 16 litrów, to bardzo cieszy nas fakt, że tego typu trunki coraz częściej kupuje w sklepie małoformatowym" - powiedział członek zarządu Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.