Europa już płaci za problemy Australii. Rosną ceny na rynkach gazu

Benchmarkowe holenderskie kontrakty terminowe wzrosły aż o 11 proc. do 36,20 euro za megawatogodzinę.

Wzrosty były widoczne już w czwartek. Około godz. 18.00 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na październik zdrożał o 6,98 proc., do 33,245 euro za MWh, a w kontraktach na listopad o 3,24 proc., do 43,71 euro za MWh.

Tp wciąż jeszcze daleko do rekordu z początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, kiedy 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh oraz szczytów z sierpnia 2022 r., kiedy ceny gazu sięgały 350 euro za MWh. Mimo tego strajk w głównych australijskich zakładach LNG może wywołać lawinę w związku z obawami o globalne dostawy surowca.

Krucha równowaga

Australia bowiem to główny producent tego surowca, dlatego przerwy w dostawach mogą zachwiać kruchą równowagą na rynkach.

Kryzys może odbić się na Polsce

Póki co Polska nie musi obawiać się barku dostępu do LNG. Opieramy bowiem swój import o USA i Katar, ściągamy także mniejsze wolumeny z Norwegii. Część dostaw pokrywa również gazociąg Baltic Pipe oraz własne wydobycie.

– Gdyby znów doszło do skoku cen, takiego jak latem ubiegłego roku, to przełoży się to na gorszą kondycję europejskiego przemysłu i wyższe ceny energii elektrycznej w UE i w Polsce – przewidywał.