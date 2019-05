EuroRating obniżył rating kredytowy Idea Banku do CCC, perspektywa negatywna

Agencja zaznacza, że ogromny spadek wartości kapitału banku spowodował obniżenie się wskaźników adekwatności kapitałowej do krytycznie niskich poziomów. Na poziomie jednostkowym łączny współczynnik kapitałowy TCR obniżył się do 4,11%, a współczynniki Tier 1 i Core Tier 1 wyniosły 2,7%. Jeszcze gorzej sytuacja pod względem adekwatności kapitałowej przedstawia się na poziomie skonsolidowanym. Wskaźnik TCR spadł do zaledwie 2,74% (wobec wymaganego poziomu 12,88%), a współczynnik Tier 1 wyniósł 1,35% (wobec wymaganych 10,88%). W ujęciu nominalnym niedobór funduszy własnych wynosi ok. 1 mld zł na poziomie jednostkowym i 1,2 mld zł na poziomie skonsolidowanym.