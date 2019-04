Exact Systems: Sprzedaż aut osobowych w Polsce przekroczy 540 tys. w 2019 r.

"W porównaniu do państw Europy Zachodniej sytuacja na rynku motoryzacyjnym w Polsce jest stabilna. Potwierdzają to wyniki z kolejnych miesięcy 2019 r. Mimo że nasz rynek szczyt koniunktury ma już raczej za sobą i w tej chwili notuje minimalnie ujemną dynamikę w stosunku do zeszłego roku, to pod względem wolumenu sprzedaży jest to drugi najlepszy wynik w XXI wieku. To cieszy i wiele wskazuje na to, że w dalszej części roku również będziemy mieć do czynienia z wysokim popytem na nowe samochody osobowe. Oprócz sytuacji w największych państwach UE, warto także obserwować rynek norweski, który w marcu pobił kolejny rekord. Właśnie tam, po raz pierwszy w historii motoryzacji, sprzedano więcej aut elektrycznych niż tych z napędem tradycyjnym. Ten wynik wytrąca elektrosceptykom kolejny argument z ręki i urzeczywistnia wizję elektromobilności jako dominującego trendu w branży automotive w niezbyt odległej przyszłości" - powiedział prezes Paweł Gos, cytowany w komunikacie.