EY: 67% zarządzających firmami chce zainwestować w internet rzeczy

Zdaniem EY, internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja i rozwiązania chmurowe to najpopularniejsze nowe technologie, w które najchętniej inwestowano w ostatnich dwóch latach. Zyskały one zwolenników odpowiednio wśród 55%, 52% i 53% ankietowanych przez EY firm. To też technologie, w które firmy planują zainwestować najwięcej w kolejnych dwóch latach. Rozwiązania IoT planuje wdrożyć 67% badanych przez EY, technologie z zakresu sztucznej inteligencji znajdują się w planach 64% ankietowanych, a w rozwiązania chmurowe - 61%. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania z zakresu blockchain, cyberbezpieczeństwa, inteligentnej automatyzacji procesów czy rozszerzonej rzeczywistości.