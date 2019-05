Famur miał 65 mln zł zysku netto, 88,37 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"Przychody grupy za pierwszy kwartał 2019 roku wyniosły 473,6 mln zł i były niższe w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego (501,5 mln zł). Zróżnicowany mix produktowy wpływający na wartość przychodów w połączeniu z ciągłym doskonaleniem procesów produkcyjnych oraz dbaniem o niski poziom kosztów zaowocował poprawą rentowności raportowanych wyników" - czytamy w komunikacie.

Famur zmniejszył także zadłużenie netto o 109 mln zł, a wskaźnik dług netto do EBITDA osiągnął poziom 0,3x w I kw.

"Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają stabilną sytuację spółki oraz wysoką efektywność w obszarach doskonalenia modelu operacyjnego i zarządzania kosztami produkcji, co przełożyło się na wyższy poziom zysku niż w porównywalnym okresie 2018 roku. Grupa efektywnie wykorzystuje sprzyjające otoczenie rynkowe intensyfikując aktywność w obszarze sprzedażowym" - skomentował prezes Mirosław Bendzera, cytowany w komunikacie.

Największy udział w strukturze przychodów miał segment Underground, który osiągnął on w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku 308,9 mln zł przychodów, co stanowi 65,2% ogółu przychodów grupy. Wynik ten jest niższy o 13% r/r. Segment Surface wypracował przychody na poziomie 69,5 mln zł, które były niższe o 2% w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. Z kolei segment Elektryka osiągnął przychody o 96% wyższe r/r, tj. 23,2 mln zł. Segment Usług Górniczych, zanotował 18% wzrostu r/r i przychody w wysokości 71,9 mln zł.