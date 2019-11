Fedha, Polska Nutit i Trade Bridge Czechy wezwą do sprzedaży akcji Vantage

"Akcjonariusze emitenta, tj. Fedha sp. z o.o., Polska Nutit A.S. oraz Trade Bridge Czechy A.S., posiadający łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym emitenta zawarli z TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży 100% akcji emitenta w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w kapitale zakładowym emitenta z jednoczesnym wydzieleniem działalności w zakresie nieruchomości komercyjnych" - czytamy w komunikacie.