FFiL Śnieżka jest gotowa na ewentualne przerwanie inwestycji

"Nie przerwaliśmy inwestycji, aczkolwiek analizujemy to i jesteśmy na to przygotowani. Decyzje związane z przerwaniem inwestycji są możliwe do podjęcia" - powiedział Mikrut podczas wideokonferencji prasowej.

"Nie mogę potwierdzić takiej informacji. Optymistyczną wiadomością jest to, że nie obserwujemy negatywnego wpływu pandemii, z którym mierzy się wiele branż. Nie uważamy, że [pandemia] wpłynie pozytywnie. Mamy za to nadzieję, że negatywny wpływ będzie jak najmniejszy. Negatywny wpływ pandemii na PKB będzie duży. Większość farb (ok. 80%) jest wykorzystywana do remontów, najbardziej zasadna korelacja jest z właśnie PKB" - powiedział Mikrut.