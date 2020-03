FFiL Śnieżka liczy, że pandemia nie przeszkodzi w wypłacie dywidendy za 2019 r.

"Na dziś nie ma żadnych decyzji o dywidendzie ani o dacie walnego zgromadzenia. Chcę powiedzieć, że stabilna polityka dywidendowa jest ważna dla zarządu i tylko nadzwyczajna sytuacja mogłaby sprawić, by od niej odejść. A właśnie mamy pandemię, może dużo się wydarzyć. Mam jednak nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, by zarząd był zmuszony do tak drastycznej decyzji" - powiedział Mikrut podczas wideokonferencji prasowej.