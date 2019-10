Finergis i Marek Górski ogłaszają wezwanie na 20,08 mln akcji Ergisu po 3 zł/szt

Przedmiotem wezwania jest 20 083 783 akcji, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA spółki. Cena w wezwaniu została ustalona na 3 zł za akcję (co oznacza premię wysokości 15,4% względem średniego kursu akcji z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wezwanie oraz premię w wysokości 7,1% w stosunku do ostatnich 6 miesięcy poprzedzających wezwanie).

"Finergis Investments Ltd. jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabyć akcje w ramach wezwania. Marek Górski nie zamierza nabywać akcji w ramach wezwania. Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający posiadają łącznie 17 706 158 akcji spółki, co stanowi 46,85% akcji w kapitale zakładowym spółki" - czytamy w komunikacie.

Po przeprowadzeniu wezwania, nabywający zamierza wejść w posiadanie 35 291 501 akcji co stanowi 93,39% akcji w kapitale zakładowym spółki. Wzywający zamierzają osiągnąć, jako strony zawartego 1 października br. porozumienia, łącznie 37 789 941 głosów na WZA spółki, co stanowi 100% w kapitale zakładowym spółki, podano także.

"Jako wieloletni akcjonariusze spółki, po wnikliwiej, wielomiesięcznej analizie, doszliśmy do wniosku, że obecny moment jest właściwy, by zmienić status spółki z publicznego na niepubliczny. Zamierzamy zintensyfikować nasze działania restrukturyzacyjne w obszarze operacyjnej i finansowej działalności Grupy Ergis, co niestety jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe w przypadku publicznego charakteru spółki. Dlatego naszym zamiarem jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA Ergis oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - powiedział jeden z akcjonariuszy oraz przewodniczący rady nadzorczej Ergisu Marek Górski, cytowany w komunikacie.