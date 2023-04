Firmy uderzają w UOKiK. "O decyzjach dowiadujemy się z mediów"

Gazeta zauważa, że politycy miewają bezpośrednie przełożenie na notowania giełdowych spółek. Na GPW w ciągu ostatniego roku kursami największych firm chwiały publiczne wypowiedzi wicepremiera Jacka Sasina, np. na temat opodatkowania nadzwyczajnych zysków . Rzadziej wpływ na giełdę mają urzędnicy, ale i to się zdarza - zaznacza "Puls Biznesu".

Dodatkowo treść komunikatów prasowych jest niepełna , a to może naruszać rozporządzenie MAR i spełniać znamiona manipulacji kursem giełdowym - zaznaczono.

UOKiK: do informacji dodajemy jawną wersję decyzji

Poproszony o odniesienie się do tych tez UOKiK podkreślił, że politykę medialną od lat prowadzi zgodnie z zadaniami przewidzianymi w ustawie.

Upowszechniamy orzecznictwo i działania publikując informacje prasowe z działań prezesa UOKiK. Dlatego od wielu lat do informacji prasowych z decyzji dodajemy jawną wersję decyzji lub jej sentencję. Zabieg ten służy możliwości zapoznania się z kierunkami orzecznictwa prezesa, możliwościami odwołania, wysokościami sankcji itp. Znamy zakres rozporządzenia MAR. Dokładamy wszelkiej staranności, by komunikaty prasowe docierały do wszystkich zainteresowanych w tym samym czasie - napisało biuro prasowe UOKiK.