Fitch obniżył rating Energi do BBB- z perspektywą stabilną

Fitch obniżył też rating dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji do poziomu BBB-, a także rating dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych do poziomu BB, podano w komunikacie.

"Obniżenie ratingu agencja uzasadnia przede wszystkim realizacją przejęcia spółki - z dniem 30.04.2020 roku PKN Orlen S.A. objął 80,01% udziałów w kapitale zakładowym Energa SA oraz 85,2% w ogólnej liczbie głosów w spółce. W związku z tym, w ocenie Fitch, nastąpią działania prowadzące do integracji operacyjnej i strategicznej z PKN Orlen, co implikuje ograniczenie ratingu spółki do posiadanego przez PKN Orlen (BBB-)" - czytamy dalej.