Fitch oczekuje odbicia gospodarczego w Polsce w kształcie litery V w 2021 r.

"Pandemia będzie miała silny negatywny wpływ na realny wzrost PKB Polski w 2020 r., choć oczekujemy odbicia w kształcie litery V w 2021 r. Nasze niedawne prognozy zakładają obniżenie wzrostu PKB w 2020 r. do 1,8% z wcześniej oczekiwanych 3,3%, zaś w 2021 r. - odbicia na poziomie 3,2%, przy oczekiwanym odbiciu konsumpcji prywatnej i inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Jednakże istnieje ryzyko niższej prognozy na ten rok ze względu na niepewność co do trwania lockdownu oraz ostatecznych rozmiarów pandemii w Polsce i na świecie, podkreśliła agencja.

W ub. tygodniu Fitch obniżył prognozę PKB dla Polski do 1,8% w 2020 z 3,3%. Agencja przewidywała wówczas, że w 2021 r. nastąpi odbicie gospodarki do 3,2% wzrostu. Fitch prognozował, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 2,5% w tym roku i o 4,4% w roku przyszłym.

Agencja powtórzyła, że biorąc pod uwagę negatywną presję na wzrost konsumpcji wynikającą z COVID-19, oczekuje spowolnienia inflacji do 2,8% do końca 2020 r. i do 2,5% w 2021 r. Podtrzymała też opinię, według której bank centralny prawdopodobnie podwyższy stopy procentowe w przyszłym roku, gdy nastąpi odbicie w gospodarce.